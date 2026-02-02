世界的ボーイズグループStray KidsとビオレUVがタッグを組んだグローバルキャンペーンが、2年目を迎えさらに進化します。「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）」という前向きなメッセージのもと、太陽の下で自分らしく輝くすべての人を応援。2026年は音楽との新たな挑戦も加わり、世界規模で共感を広げていきます。日常に寄り添うUVケアが、前向きな一歩を後押しし