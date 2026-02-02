ヒート戦でパスを出すブルズの河村＝マイアミ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは1日、各地で行われ、ブルズの河村勇輝は敵地マイアミでのヒート戦に途中出場し、26分42秒プレーして6得点をマークした。6アシストと6リバウンドは自己最多。チームは91―134で敗れ、24勝26敗となった。