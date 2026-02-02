茨城県のJR水戸駅のロータリーで男女4人が男に殴られるなどしてケガをした事件で、警察は無職の男を逮捕しました。警察によりますと、沼尻吉記容疑者は、先月30日、JR水戸駅北口のロータリーで自転車で走りながら通行人の女性の顔を殴るなどしてけがをさせた疑いがもたれています。沼尻容疑者はこのほか3人を相次いで殴るなどしてけがをさせたとみられています。警察は写真を公開して捜査を進めていましたが寄せられた目撃情報から