言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、ニュースやビジネス、そして脳トレでおなじみの言葉をミックスしました。言葉のつなぎ目に注目して、しっくりくる2文字を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。あじ□□しゃ□□たいけんすと□□んばいえり□□いちヒント：未知の事柄に「あ！」と気づく瞬間答えを見る↓↓↓↓↓正解：