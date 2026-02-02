ウルグアイ東方共和国のヤマンドゥ・オルシ大統領は2月1日、北京に到着し、中国へ7日間の公式訪問を開始しました。これはオルシ大統領初めての中国公式訪問で、訪問期間中、習近平国家主席と会談する予定です。（提供/CRI）