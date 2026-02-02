トヨタ、スズキ、ダイハツで共同開発した「軽商用バン」ダイハツは2026年2月2日、新型軽商用EVバン「e-ハイゼットカーゴ」「e-アトレー」を発表しました。同日から発売を予定しています。トヨタとダイハツ、スズキ3社が共同開発したモデルですが、どのような経緯で登場したのでしょうか。また新型モデルにはどのような特徴があるのでしょうか。3社は2021年7月に、商用事業プロジェクト「Commercial Japan Partnership（以