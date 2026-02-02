俳優の石原良純（64）が2日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00)に出演。8日投開票の衆院選について言及した。番組では、朝日新聞の中盤の情勢調査を取り上げ、1月31日から2月1日にかけ、約37万人を対象に電話とネットによる調査に、取材情報も加えたものだと説明。司会の羽鳥慎一アナウンサーは、調査結果について、自民党は単独で過半数を大きく上回る勢いで、日本維新の会とあわせて与党として300