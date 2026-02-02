金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）地金大手の田中貴金属工業は2日、金の店頭販売価格を1グラム当たり2万6712円に設定した。1月29日に3万248円の最高値を付けてから4日で11.7％の急落となった。米連邦準備制度理事会（FRB）の議長人事を受けて前週末のニューヨーク商品取引所で金先物相場が急落した流れが波及した。金はこれまで安全資産として人気を集めていた。トランプ米大統領の利下げ圧力でFRBの独立性が揺らぐとの警