宇都宮市教育委員会は2日、河川敷で複数の少年らが1人の少年に暴行する動画が交流サイト（SNS）で拡散されているのを確認し、内容の真偽を含めて調査を始めたと明らかにした。数分間の動画が1月31日夜に投稿された。多数の男女が1人を取り囲み、そのうち男子1人が一方的に膝蹴りしたり、川に突き落としたりする様子が写る。撮影時期は不明。SNSには動画とともに、加害者を特定したと主張し氏名や顔写真をさらす投稿も拡散した