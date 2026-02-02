毎日放送の武川智美アナウンサー（57）が3月末で退社し、フリーとなることが分かった。レギュラーを務める2日のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」（月〜金曜前10・00）の番組内でも発表した。退社後はフリーアナとして活動する予定。番組冒頭で武川アナは「3月31日で会社を辞めます」と報告。これには「え〜？」とメッセンジャー・あいはらも驚くサプライズ発表となった。「仕事は続けたい」と