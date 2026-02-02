24年9月に終了したTBS系クイズ番組「東大王」にレギュラー出演し、東大医学部卒業を発表した河野ゆかりさん（25）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。自身に対する批判の声に言及した。現在、スイスに在住する河野さんは、インスタグラムに投稿した近影を取り上げたネット記事を引用した上で、「『東大医学部で税金使ったんだから早く医者やれ』という批判はよく聞くけれど」と切り出し、「臨床医以外でも医学部で学んだことを活