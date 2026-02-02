【「NIKKE」×「リコリス・リコイル」コラボ】 2月12日～ 開催 Level Infiniteは、Android/iOS用戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～「勝利の女神：NIKKE」において、TVアニメ「リコリス・リコイル」とのコラボレーションを2月12日に開始する。 本コラボレーションでは、同作のキャラクターたちが「勝利の女神：NIKKE」に登場するほか、