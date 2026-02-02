ドジャースの大谷翔平投手（３１）が３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で登板しないことが明らかになったことを受け、地元紙カリフォルニア・ポストのディラン・ヘルナンデス記者は１日（日本時間２日）、自身のＸに「何か大きなことを思い描いている」と投稿した。本拠地ドジャー・スタジムで３１日（同１日）に行われたファン感謝イベント「ドジャー・フェスト」でロバーツ監督はロバーツ監督は「彼はＷＢ