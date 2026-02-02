売買差益で儲けちゃおう！【図解 株式投資の話】 買値と売値の差額によって利益を得ることもできる！ 株で利益を得る方法は配当以外にもう1つあります。売買差益による方法です。買値と売値の差額によって利益を得る方法です。 たとえば、株価500円の株を1,000株買ったとします。売買代金は50万円です（説明をわかりやすくするため手数料は含めません）。 買った後、株価が800円になったとすると、300円の値上がりです。株価80