心臓が止まったあと、体には何が起こる？ 心臓→脳→筋肉→臓器と順に終えていく 人の死は、スイッチを切るように一瞬で訪れるわけではありません。心臓が止まった瞬間から、体のなかでは他の臓器がそれぞれの役割を終える過程に入っていきます。命が体のなかを順に受け渡されながら消えていくように、死は段階を追って進行していきます。 まず、全身に血液を送り出す役目を持つ心臓の動きが停止すると、全身の細胞に酸素が