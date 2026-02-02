中国習近平国家主席人民元を「強い通貨」にするよう呼びかけ 中国の習近平国家主席は人民元を「強い通貨」にするよう呼びかけた。 人民元を国際貿易、投資、外国市場で幅広く利用され、世界の準備通貨としての地位に達する「強い通貨」を構築する必要がある。ドルの優位性に対抗できる「強い通貨」を構築するよう呼びかけ。