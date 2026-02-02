ドジャース・大谷翔平投手が２日に公開されたディップ株式会社の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで同社の冨田英揮社長と対談。「もしプロ野球選手という仕事がなかった場合に経験してみたい職業」を問われ「宇宙飛行士になってみたいなってずっと思っていた。宇宙に行ってみたいと」と回答した。その理由について「本当にそうなのかな？見たことがないので」と緒オｔニア。「もちろん（宇宙についての）知識としてはあるんですけ