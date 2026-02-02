香港紙・星島日報（電子版）などによると、香港中心部で日本人男性が現金約５１００万円を奪われた事件で、香港当局は１日夜、２３〜２８歳の日本人の男３人と、５３歳の中国人の女１人の計４人を強盗を共謀した罪で起訴した。４人は２日、香港の裁判所に出廷する予定だ。報道によると、起訴された日本人３人のうち２人は強盗の実行犯とされる。残る日本人１人は、被害男性と共に日本から香港に現金を運びながら、移動ルートな