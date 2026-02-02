今週6日に開会式が迫る「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」。NHKでは、インターネットサービス「NHK ONE」で、全競技・全種目を網羅。放送面では、NHK BSおよびBSプレミアム4Kで、計270時間以上のオリンピック中継を編成。視聴環境に合わせ、いつでもどこでも大会を楽しめる体制を整えた。【画像】開会式＆閉会式を担当するNHKアナウンサー「NHK ONE」では、総合テレビ・Eテレの同時配信や見逃し配信に加え、放送で伝えき