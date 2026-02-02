MBSの武川智美アナウンサー（57）が2日放送のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」で同局を退社することを発表した。「3月31日で会社を辞めることにしました」「フリーアナウンサーとして仕事は今後もやっていきたい」5年前から「辞める辞める詐欺」だと言われていた武川アナがついに決断した。「やりたいことをやりたい。これまでABCにもOBCにも行ったことないし」「ゴルフが趣味なので、シニアのための