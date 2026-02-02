「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）阪神の佐藤輝内野手（２６）、大山悠輔内野手（３１）、中野拓夢内野手（２９）が２日、早出特守を行った。３選手は約３０分間、藤川監督が見守る中、ノックを受けた。中野、大山はそれぞれ５９回捕球し、無失策だった。大山は前日のシートノックを見学していた。