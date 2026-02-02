Netflix（ネットフリックス）人気アニメーション映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」が、米国最高権威の大衆音楽授賞式「グラミーアワード」の「ベスト・ソング・リトン・フォー・ビジュアル・メディア（最優秀映像作品楽曲賞）」を受賞した。同アニメの中で、仮想ガールグループ「ハントリックス」が歌った「Golden」は1日（日本時間2日）、グラミー側が本授賞式前に事前発表したプレミアセレモニーの一部受賞者リストに