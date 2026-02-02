1日、由利本荘市で雪下ろしをしていた男性がはしごから転落し、大けがをしました。由利本荘警察署の調べによりますと1日午後2時15分ごろ、由利本荘市東由利田代の91歳の男性が、はしごにのぼって自宅の屋根の雪下ろしをしていたところ、約2メートルの高さから転落しました。男性は背骨を折る大けがをしています。