２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円２３銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１円４５銭程度のドル高・円安となっている。 １月３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円７８銭前後と前日に比べ１円７０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。トランプ米大統領が米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長に、タカ派的とされる元ＦＲＢ理事のケビン・ウ