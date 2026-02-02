エムケー精工はストップ高の水準となる前営業日比１００円高の７４８円でカイ気配となっている。前週末１月３０日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（３月２１日～１２月２０日）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想・期末配当予想を上方修正した。期末一括配当予想は前回予想から３円増額の１５円（前期は１０円）とする。同時に株主優待制度の変更を開示。従来は１０００株以上を保有する株主から優