住友金属鉱山が大幅安。株価は一時、前週末に比べ１０％を超す下落となった。三菱マテリアル、ＤＯＷＡホールディングスといった非鉄株も安い。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で１月３０日に金先物４月物は、前日比６０９．７ドル安の１トロイオンス＝４７４５．１ドルと急落した。トランプ米大統領は同日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長にケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表した