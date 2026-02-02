「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１０時現在で、ジェリービーンズグループが「買い予想数上昇」で３位となっている。 同社は１月２６日に２６年１月期通期の連結業績予想を上方修正しており、これが買い予想数上昇につながっているようだ。 通期の売上高予想は従来の２５億円から３０億円（前の期比３．６倍）、営業損益予想は８９００万円の赤字から２億円の