東洋エンジニアリングが朝方から商いが成立せずストップ高カイ気配に張り付いているほか、第一稀元素化学工業も値幅制限いっぱいに買われる人気となった。このほか東亜建設工業、古河機械金属、アサカ理研、岡本硝子、三井海洋開発などレアアース関連に位置付けられる銘柄群が一斉に値を飛ばす状況となっている。 海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」が、南鳥島沖の水深約５７００メートルの深海底か