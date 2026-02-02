レノファ山口FCは2日、MF輪笠祐士がキャプテンを担当すると発表した。輪笠は昨年6月に加入した29歳。クラブを通じて「大きな責任と誇りを胸に、チームのために全力を尽くします。最短でのJ2復帰に向けて、勝ちにこだわる集団であり続けられるよう、チームを導いていきたいと思います。どんなときも共に戦ってください」とコメントしている。副キャプテンはDF喜岡佳太とDF亀川諒史が務める。