１日午後、兵庫県豊岡市のスキー場でリフトが止まり、一時４５人が取り残されました。けが人はいませんでした。 １日午後５時ごろ、豊岡市日高町の「奥神鍋スキー場」で「リフトに今乗っているが２時間ぐらい止まっている」などと１１０番通報がありました。 警察によりますと、乗っていた４５人が一時取り残されましたが、午後７時ごろまでに、４４人が救助され、１人は自力で脱出したということです。けが人はいませんでした。