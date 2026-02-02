３日の節分を前に兵庫県の西宮神社では「福餅づくり」が行われ、参拝者にぜんざいがふるまわれました。餅をついているのは、先月の福男選びで今年の一番福となった豊川哲平さんです。福の神「えびす様」をまつる西宮神社では、節分に餅を食べる慣わしがあり、毎年この時期に餅つきを行っています。十日えびすで奉納された約１５０キロの餅米が福餅となり、ぜんざいにしてふるまわれました。（参拝者）「（Ｑお味はどうです