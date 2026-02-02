2月に入りましたね！今週と来週、２週に渡ってエンタメ☆カフェに春がやってきました🎶ピックアップするのは、現在日本テレビで毎週土曜深夜放送中！テレビアニメ『勇者のクズ』！ゲストに声優の春海百乃さんと花守ゆみりさんがご来店！「春」と「花」がお名前に！一足早く春を届けてくれそうです！「勇者」なのに「クズ」、、、！？原作・ロケット商会と漫画家・ナカシマ723の話題作が待望のアニメ化です！「勇者なんて、