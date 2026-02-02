２月１日昼過ぎ、京都市南区にあるビジネスホテルの電気室で作業員の男性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察は男性が感電したとみて詳しく調べています。２月１日午後１時半すぎ、京都市南区にあるビジネスホテルで、「配線作業をしていた５０代の男性作業員が感電してぐったりしている」と、ホテルの従業員から１１９番通報がありました。警察などによりますと、ホテルの１階にある電気室で大阪府