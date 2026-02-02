酒気帯び運転の疑いで、兵庫県豊岡市に住む弁護士の男が現行犯逮捕されました。男は、「午前５時まで焼酎やハイボールなどを１０杯くらい飲んだ」などと容疑を認めているということです。警察によりますと、弁護士の男（４３）は、２月１日午後３時半前、兵庫県朝来市の国道を酒気帯びの状態で乗用車を運転した疑いがもたれています。男は、１日午後、留置されている容疑者に接見するために兵庫県南但馬警察署を訪問。警察署