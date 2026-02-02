兵庫県姫路市の姫路セントラルパークでは、ひと足早く節分のイベントが開かれています。子どもたちが落花生などを投げる先にいるのは・・・ゾウです。姫路セントラルパークでは３日の節分を前に、ゾウに落花生や小さく切った野菜を「豆まき」として投げるエサやりイベントが行われています。去年の夏にインドから来た４頭のゾウにとっては初めての節分ですが、鼻を使って器用に食べていました。（男の子）「（Ｑ何て言った