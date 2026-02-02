世界的ロックバンドのナイン・インチ・ネイルズが、日本時間2日に開催された『第68回グラミー賞』で『最優秀ロック楽曲賞』を受賞した。【動画】NINの注目サウンドトラックから「As Alive As You Need Me To Be」ミュージックビデオナイン・インチ・ネイルズは、ディズニー映画『トロン：アレス』のリードシングル「As Alive As You Need To Be」で受賞。1996年に開催された『第38回グラミー賞』以来、30年ぶり3度目の受賞を果