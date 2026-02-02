俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のキャスト陣が1日、ゆかりの全国各地で節分イベントに登場した。直役の女優・白石聖（27）あさひ役の女優・倉沢杏菜（20）は滋賀県長浜市を初訪問。大通寺の境内に完成した「豊臣兄弟！北近江長浜大河ドラマ館」のオープニングセレモニーに出席した後、豊国神社で福餅まきを行った。NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジ