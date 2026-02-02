海外サッカー日本サッカー界に待望の一報が舞い込んだ。海外サッカー、オランダ1部アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋が1日、アウェーのエクセルシオール戦に途中出場。右膝の怪我から484日ぶりの公式戦復帰を飾り、ファンを安堵させた。冨安は2021年夏にアーセナルへ加入も、度重なる膝の怪我に悩まされ昨年2月に手術した。7月に双方合意で契約解除。無所属のままリハビリを続けた中、12月にアヤックスと今年6月30日まで