相馬理が主演し、相馬雄太が監督を務める映画『声よ広がれ』の製作が決定した。2027年1月の全国公開を予定している。【写真】『声よ広がれ』出演キャスト陣のソロショット本作は、吃音（きつおん）を抱える青年の等身大を描くヒューマンストーリー。全3話のオムニバス映画となっており、相馬雄太監督が原案を、映画『明日の記憶』で日本アカデミー優秀脚本賞を受賞した三浦有為子らが脚本を担う。テレビ朝日系 『爆上戦隊ブ