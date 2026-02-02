◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）クラシック出走を確実にするため、ゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）にとってここは負けられない一戦だ。２走前のサウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３は１・９倍の１番人気に支持されるも、スタートから行き脚がつかず後方からの競馬で０秒３差の３着。前走の東スポ杯２歳Ｓ・Ｇ２は上がり最速３２秒７の脚を見せたものの、パントルナ