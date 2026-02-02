毎日放送の武川智美アナウンサーが２日、同局を退社することを「メッセンジャーあいはらのＹｏｕはこれから！Ｅｖｅｒｙｄａｙ」（月〜金曜・午前１０時）内で発表した。武川アナは番組の前半で突然、「３月３１日で会社を辞めることにしました」と報告。定年まで残り数年というところで「好きなことを好きなようにやってみたい。（他の景色も）見てみたい。５年ほど前から心の中にはありました」と明かした。今後については