春先まで長く使えるアイテムを探しているなら、【GU（ジーユー）】のカーディガンをチェックしてみて。繊細にきらめくラメが華やぐ、オンオフ問わず重宝しそうな主役級のカーディガンが登場しています。冬のアウターの下に着るトップスとしても重宝するアイテムですが、早くも値下げ価格に。ベストセラーアイテムなので、売り切れる前にぜひチェックを！ 繊細なラメがきらめく華やかなカ