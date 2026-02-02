セントチヒロ・チッチの音楽プロジェクト・CENTの新曲「スタンド・バイ・ユース」が、本日2日より放映開始となるユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春2026』CMソングに起用されることが決定した。新曲「スタンド・バイ・ユース」は”青春超最強”を掲げたポップロックで、セントチヒロ・チッチが作詞、ヒダカトオルが作曲。エモーショナルなシンセリフと青春の疾走感を感じさせるリズムギター、ビートが特徴の、まさに青春を