NECナイメヘンのMF佐野航大がアヤックス電撃移籍かオランダ1部NECナイメヘンのMF佐野航大が同1部の名門アヤックスへの移籍で基本合意に達したとオランダ紙「デ・テレグラーフ」が報じた。契約は2030年6月末までの4年半で、NECは移籍金を最低2000万ユーロ（約36億7500万円）要求している模様だ。22歳の佐野は今季のエールディビジで開幕から全20試合に先発出場し、3得点4アシストを記録。NECで主軸を担い、その活躍から移籍の噂