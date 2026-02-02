Netflixアニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ（以下、KPOPガールズ！）』の主題歌『Golden』が、第68回グラミー賞のトロフィーを手にした。『Golden』は1日午後（現地時間）、米ロサンゼルス（LA）で開催されたグラミー賞のプレイベントにおいて、「最優秀映像作品楽曲（Best Song Written For Visual Media）」部門を受賞した。同部門は楽曲を制作した作曲家に与えられる賞だ。これに伴い、『Golden』を作詞・作曲し