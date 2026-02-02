衆議院選挙の選挙戦で最後の日曜日となった１日、栃木県内の選挙区の候補者は支持拡大に走り回りました。 県内最多、６人が立候補している栃木１区では、候補者が各地でマイクを握り支持を訴えました。ある候補が目抜き通りで行った街頭演説では、寒空の下、防寒具に身を包んだ支持者らが肩をすくめながら耳を傾けました。 選挙戦は中盤戦に入り、候補者の訴えに熱が帯びる一方で、真冬の寒さによる外出控えや戦後最短となった解