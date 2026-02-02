壬生町では１日、恒例のかるた大会が開催され、子どもたちが熱い戦いを繰り広げました。 この大会は、かるたを通して考える力や伝統文化を学んでもらおうと毎年開催されていて、今年は町内の小学生約４０人が参加しました。 低学年、中学年、高学年に分かれて３試合を実施し、合計の獲得枚数を競います。 使用されるかるたは試合ごとに変わり、このうち、「壬生町かるた」には町の特産品や名所が描かれています。 お手付きをす