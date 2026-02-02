２月８日に投開票が行われる衆議院選挙について投票の機会を増やそうと、宇都宮市の大型商業施設に期日前投票所が設置されました。 宇都宮市にあるベルモールのイトーヨーカドー宇都宮店には若者や働く世代の投票を促そうと２０２１年の衆議院選挙から期日前投票所が設置されています。 会場の前には家族連れなどが列を作り貴重な１票を投じていました。 宇都宮市によりますと、週明けには市内すべての