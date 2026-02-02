衆議院選挙での支持拡大を図るため、政党幹部の栃木県入りが続いています。３１日には、自民党の小野田紀美・経済安全保障担当大臣が栃木県小山市を訪れ、党が掲げる政策を訴えました。 小野田大臣は小山市の小山グランドホテルで行われた集会に訪れこう述べました。 「もっとガラッと日本を成長投資に変えるためには、皆様の「高市、お前がやれ」「自民党がやれ」という後押しがないとできない。こんな時に選挙をしてご苦労をお