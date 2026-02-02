テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は2日の放送で、衆院選（8日投開票）を戦う自民党総裁の高市早苗首相が、支援者との握手により必要が生じた手の治療を理由に、各党党首が出演した1日のNHK「日曜討論」を“ドタキャン”し、その後の地方遊説には向かった判断について伝えた。出演したコメンテーターの見解は割れたが、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一は「多くの人と触れ合うから、こういうこともある